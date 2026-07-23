When Benjamin Russell rising senior Luke Knight heard he was selected for the AHSAA North-South baseball game, he had one question: “What is that?” 

Knight is not a lifelong Alabamian like the rest of his team, playing baseball for much of his life in the Sunshine State of Florida. But even with no prior knowledge of All-Star Week, he knew what an honor it was to be selected. 

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Ana Sofia Meyer / TPI Benjamin Russell pitcher Luke Knight represented the Wildcats during All-Star week. In his junior season, he finished with a team-high 74 strikeouts and a 2.27 ERA.
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Ana Sofia Meyer / TPI Benjamin Russell’s Luke Knight got the start in Game 2 of the North-South All-Star Game. Through two innings, Knight kept the North off the scoreboard, logging two strikeouts and surrendering two hits.