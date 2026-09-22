It’s been several years since Benjamin Russell High School could claim bragging rights in the National Merit Scholarship.
Senior Mason Kim broke the four-year dry spell by recently being named a semifinalist.
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