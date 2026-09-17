The 24-hour span of Aug. 17 through the 18 might be a day that Benjamin Russell defensive lineman Char-Zale Davis will remember for the rest of his life.

At 5:14 p.m. on Aug. 17, Davis announced on Twitter (X) the University of South Florida extended him his 11th scholarship offer. At 7:53 p.m., it was the University of Tennessee coming in 12th. The next day at 7:39 a.m., it was Florida Atlantic at No. 13, then Ole Miss at 8:35 a.m., and four minutes later Cincinnati — jumping his total from 10 offers to 15 in a 14-hour timeframe. And according to Davis, that number could have easily been 18 with some of the other schools he was talking to at that moment.

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Samuel Higgs / TPI Benjamin Russell defensive lineman Char-Zale Davis is listed as a three-star recruit in the state of Alabama for the Class of 2028. He holds 16 total scholarship offers from schools across the country.
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Samuel Higgs / TPI Benjamin Russell's Char-Zale Davis (96) had a 24-hour span where he picked up five offers. He picked up his first two SEC offers from Tennessee and Ole Miss in that time frame.