Throughout his career on the mound for the Benjamin Russell baseball team, pitcher Luke Knight has made a living by sending opposing batters packing. Now, Knight gets to do the exact same thing against some of the best rising seniors in the state. 

The North-South All-Star game is held every year in July and features the top rising seniors across the state to compete against one another. The North leads the all-time series 24-19-5, but the South earned the recent series victory.

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File / TPI Benjamin Russell's ace Luke Knight was named to the North-South all-star game this summer. He is the first Wildcat to be named to the game since 2023, which featured Jaxon Hay and Gabe Benton.