A few weeks ago, 23 rising high school seniors attended the seventh Huntingdon College Economic and Community Development Scholars Program on the college’s campus.
For the first time, two of those students were from Benjamin Russell High School.
kAm$6C6?2 s6=24CFK 2?5 {2F?2 u2:E9 #6J?@=5D 2AA=:65 7@C E96 AC@8C2> 2?5 H6C6 2446AE65 E@ A2CE:4:A2E6 :? 2 H66<\=@?8 AC@8C2> E92E E2F89E DEF56?ED 23@FE E96 :>A@CE2?46 @7 64@?@>:4 2?5 4@>>F?:EJ 56G6=@A>6?E 24C@DD p=232>2 @? 2 DE2E6 2?5 =@42= =6G6=]k^Am
kAmq67@C6 36:?8 D6=64E65 s6=24CFK D2:5 D96 5:5?’E 8:G6 :E >F49 E9@F89E]k^Am
kAm“pE 7:CDE[ x C62==J 5:5?VE E9:?< 2?JE9:?8 @7 :E[ 3FE =2E6C @?[ H96? x 925 >J 7C66 E:>6[ x H2D v@@8=:?8 2?5 x H2D =:<6[ ‘~9[ wF?E:?85@? r@==686] xEVD 2 ?:46 =:EE=6 D>2== 4@>>F?:EJ 4@==686[’” s6=24CFK D2:5] “x C62==J H2?E E@ 6IA=@C6 >J @AE:@?D :? =:76[ 2?5 x 76== :? =@G6 H:E9 E96:C 42>AFD]”k^Am
kAm#6J?@=5D 925 2?@E96C C62D@? 7@C 2AA=J:?8]k^Am
kAm“x 2AA=:65 7@C E9:D @AA@CEF?:EJ 3642FD6 x C62==J G2=F6 E96 36EE6C>6?E @7 4@>>F?:E:6D[” #6J?@=5D D2:5] “x E9:?< E92E :7 H6 H@C< E@86E96C[ H6 42? C62==J :>AC@G6 E96 86?6C2= H@C=5] p?5 x H2?E65 E@ ECJ 2?5 36 A2CE @7 E92E 2?5 D66 H92E x 42? 5@]”k^Am
kAm$EF56?ED H6C6 AFE :? 8C@FAD 2?5 8:G6? C62=\H@C=5 AC@3=6>D E96J H6C6 DFAA@D65 E@ D@=G6]k^Am
kAm“xE H2D 2 =@E =:<6 F?56CDE2?5:?8 9@H =2C86C 3FD:?6DD6D 42? 4@>6 :?E@ 2C62D 2?5 <:?5 @7 =:<6 96=A 56G6=@A E92E 64@?@>J 2?5 9@H =@42= 64@?@>J H@C<D[” #6J?@=5D D2:5]k^Am
kAms6=24CFK D2:5 96C 8C@FA 49@D6 vF?E6CDG:==6 2D E96:C 4:EJ E@ AC@3=6>\D@=G6 7@C]k^Am
kAm“tG6CJ E:>6 H6 5:5 D@>6E9:?8 8@@5[ 2?@E96C E9:?8 H2D 72==:?8j :E H2D 9@CC:3=6[” s6=24CFK D2:5] “(6 7:I65 D@>6 @7 E96 =:EE6C:?8 :DDF6D[ C:89En rC:>6 C2E6D 2C6 8@:?8 FA] ~z[ H6 7:I 4C:>6 C2E6D] (92E :D 8@:?8 FAn w@FD:?8 C2E6D] xEVD 4C2KJj H6 H6C6 ;FDE ECJ:?8 E@ 7:?5 E96 32=2?46[ 2?5 :E H2D <:?5 @7 5:77:4F=E E@ 7:?5 E96 32=2?46]”k^Am
kAm}6:E96C DEF56?E 92D 4FCC6?E A=2?D E@ AFCDF6 2 42C66C :? 64@?@>:4 56G6=@A>6?E[ 3FE 3@E9 D2:5 E96J =62C?65 2 =@E]k^Am
kAm“(96? E96J C62==J 6IA=2:?65 W64@?@>:4 56G6=@A>6?EX E@ >6[ x 9@?6DE=J E9:?< :EVD DF49 2 362FE:7F= E9:?8[” s6=24CFK D2:5]k^Am
kAm#6J?@=5D A=2?D @? >2;@C:?8 :? 2?E9C@A@=@8J[ 3FE 42? 2=C625J D66 9@H 96C >2;@C 2?5 4@>>F?:EJ 56G6=@A>6?E 42? H@C< E@86E96C]k^Am
kAm“$:?46 E96C6 :D 4F=EFC2= 2?E9C@A@=@8J[ 2?5 x 5@ 36=:6G6 E92E E96 4F=EFC6 @7 2? 2C62 :D A2CE @7 E92E[” #6J?@=5D D2:5] “u6DE:G2=D 4@F=5 36 4@?D:56C65 2 D@CE @7 =@42= 4F=EFC6[ D@ x E9:?< E9C@F89 492>36CD @7 4@>>6C46[ J@F 42? 92G6 @G6C?:89E 76DE:G2=D[ D@ J@F 42? 4C62E6 =@42= 4F=EFC6 2?5 F?56CDE2?5:?8]”k^Am
kAmp=6I2?56C r:EJ r92>36C @7 r@>>6C46 H@C<7@C46 2?5 42C66C C625:?6DD 4@@C5:?2E@C y256? %F4< H2D A=62D65 q#w$ DEF56?ED H6C6 23=6 E@ 2EE6?5 E96 DF>>6C AC@8C2>]k^Am
kAm“w@A67F==J[ H6 42? 92G6 >@C6 <:5D 7C@> q6?;2>:? #FDD6== w:89 $49@@= 8@ E9C@F89 E96 AC@8C2>[” %F4< D2:5] “w@A67F==J[ 6IE6?5 E9:D @FE E@ E96 4@F?EJ H96C6 J@F >:89E AF== :? s256G:==6 @C #66=E@H?[ H92E6G6C] (6 ;FDE H2?E65 E@ F?56CDE2?5 E96 AC@8C2> 2D 2 H9@=6 2?5 >2<6 DFC6 H6 5:5 E9:?8D E96 C:89E H2J 2?5 >2<6 DFC6 :E H2D 2 36?67:E E@ @FC DEF56?ED]”k^Am