Championship pedigree is not just built in the fall, it’s built in the summer. 

The Benjamin Russell football team is putting that to the test this summer, completing its second Organized Team Activity this week against Parker. The Thundering Herd are just two years removed from their state championship, and it’s competition like that coach Kirk Johnson wants to play against.

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PHOTOS: Benjamin Russell host Parker for OTA