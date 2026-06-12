Central Alabama Community College has announced the names of students on the President’s List and Dean’s List for the spring 2026 semester.
The President’s List recognizes full-time students who have achieved a grade point average of 4.00, while the Dean’s List recognizes full-time students who have achieved a grade point average of 3.50 to 3.99.
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