A science experiment designed by students at Central Alabama Community College has arrived at the International Space Station. 

This moment represents a major milestone in the college’s participation in Mission 20 to the ISS, the Student Spaceflight Experiments Program operated by the National Center for Earth and Space Science Education.

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Former Central Alabama Community College student Allie Scott, left, was excited watching the rocket launch that took the school’s experiment to the International Space Station.