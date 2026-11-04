A science experiment designed by students at Central Alabama Community College has arrived at the International Space Station.
This moment represents a major milestone in the college’s participation in Mission 20 to the ISS, the Student Spaceflight Experiments Program operated by the National Center for Earth and Space Science Education.
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