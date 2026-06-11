Gov. Kay Ivey announced that on Saturday, June 13 Alabamians and out-of-state visitors alike will have the opportunity to fish for free in most public waters, including both freshwater and saltwater. Free Fishing Day allows residents and non-residents to enjoy the outstanding fishing Alabama has to offer without purchasing a fishing license.

The Alabama Department of Conservation and Natural Resources encourages both seasoned anglers and first-time fishermen to take advantage of this annual tradition