How much do you know about the Statue of Liberty?
Alabama-based storyteller Dolores Hydock knows a lot and shared her knowledge in Alexander City and Dadeville on Monday afternoon.
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