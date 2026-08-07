How much do you know about the Statue of Liberty?

Alabama-based storyteller Dolores Hydock knows a lot and shared her knowledge in Alexander City and Dadeville on Monday afternoon.

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Birmingham-based storyteller Dolores Hydock brings her lively story on the State of Liberty to Tallapoosa County Monday afternoon. She visited both the Adelia M. Russell Library in Alexander City and Red Ridge Methodist Church in Dadeville.