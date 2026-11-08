Not only did students at Central Coosa High School get some time out of the classroom Thursday, they also had the opportunity to learn about educational and career options.

CHS’s annual College and Career Fair boosted well over two dozen learning opportunities for students. They had the chance to speak with college, business and public service representatives.

PHOTOS: Central students learn about future options

Central Coosa High School students enjoy an opportunity to meet with both college and workforce representatives during the school’s college and career fair Thursday.

 