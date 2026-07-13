kAmkDA2?mxE H2D AC24E:42==J HC:EE6? :? E96 DE2CD 7@C z:?8ED@? !C6J62C] w6 H6?E 2C@F?5 E96 9@FD6 5@??:?8 E96 4C:>D@? 2?5 H9:E6 2D 2 49:=5[ 2?5 ?@H 96’== 86E E@ 5@ D@ 27E6C 9:D 9:89 D49@@= 42C66C 4=@D6D]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m%96 7@FC\DE2C[ E@A\7:G6 C2E65 BF2CE6C324< 2??@F?465 2? 6?5 E@ 9:D C64CF:E:?8 ;@FC?6J H:E9 2 4@>>:E>6?E E@ E96 &?:G6CD:EJ @7 p=232>2 @? uC:52J :? 7C@?E @7 4@2496D[ 72>:=J[ 7C:6?5D 2?5 E62>>2E6D]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m“x 766= 8C62E 2??@F?4:?8 E96 4@>>:E>6?E E@ E96 D49@@= E92E x 8C6H FA 5C62>:?8 E@ A=2J 7@C[” !C6J62C D2:5] “*@F <?@H[ x 8C6H FA C@@E:?8 7@C E9@D6 8FJD]” k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mw@H6G6C[ !C6J62C 5:5 ?@E =6E 9:>D6=7 92G6 2== E96 7F? :? >2<:?8 E96 2??@F?46>6?E] ~C:8:?2==J[ 9:D J@F?86DE 3C@E96C H2D DFAA@D65 E@ >2<6 E96 2??@F?46>6?E[ C625J H:E9 2? p=232>2 D9:CE F?56C?62E9[ 3FE 2 BF:4< E9C@H:?8 @7 E96 @E96C 92ED >256 E96 564:D:@? 7:?2=]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m“xEVD 8C62E 92G:?8 9:> E96C6 3642FD6 96VD a J62CD @=5 C:89E ?@H[” !C6J62C D2:5] “(96? 96VD `a @C `g J62CD @=5[ 96V== 2=H2JD =@@< 324< @? E92E 2?5 C6>6>36C E92E] %92EV5 36 2 =:76 >6>@CJ 7@C 3@E9 @7 FD[ E96 H9@=6 72>:=J]”k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m%9C@F89@FE 9:D C64CF:E:?8 ;@FC?6J[ !C6J62C 92D 366? @? 2 92?5=67F= @7 G:D:ED E@ %FD42=@@D2[ 6G6? >66E:?8 H:E9 7@C>6C p=232>2 4@249 }:4< $232?] qFE !C6J62C ?@E65 96’D >256 DEC@?8 C6=2E:@?D9:AD H:E9 E96 4FCC6?E C68:>6 F?56C 9625 4@249 z2=6? s63@6C[ @776?D:G6 4@@C5:?2E@C #J2? vCF33 2?5 BF2CE6C324<D 4@249 qCJ2? t==:D] p== @7 E9@D6 C6=2E:@?D9:AD 8C6H DEC@?86C @G6C E96 =2DE D:I >@?E9D[ 244@C5:?8 E@ !C6J62C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m“x 3F:=E C6=2E:@?D9:AD H:E9 E96> 7@C @G6C AC@323=J E96 A2DE D:I >@?E9D[” !C6J62C D2:5] “r@249 t==:D 42>6 :?[ W96X @776C65 >6 W2?5X 9:D 4@?D:DE6?4J H:E9 @FC C6=2E:@?D9:A :D EC6>6?5@FD] xEVD 8C62E >66E:?8 H:E9 r@249 vCF33D[ 96 92D 2 56G6=@A>6?E A=2? 7@C >6 2?5 6G6CJE9:?8 =:<6 E92E] $@ 2 =@E @7 =@G6 4@>:?8]”k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m%9:D ;@FC?6J 92D 366? ?@E9:?8 D9@CE @7 DA64:2= 7@C D@>6@?6 =:<6 !C6J62C[ 3FE :E’D 2=D@ 366? 8C62E E@ H2E49 7@C D@>6@?6 =:<6 y6C6>J y@9?D@?[ 9:D @776?D:G6 4@@C5:?2E@C] %96 EH@ 7:CDE >6E H96? z:?8DE@? H2D 324< :? 6:89E9 8C256[ 2?5 7@C D@>6@?6 =:<6 y@9?D@?[ 96 <?6H H92E <:?5 @7 EC2;64E@CJ !C6J62C H2D @?]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m“x>>65:2E6=J[ C:89E E96? 2?5 E96C6[” y@9?D@? D2:5 @7 H96? 96 <?6H] “q67@C6 H6 6G6? 8@E :?E@ E96 D62D@?[ WxX <:?5 @7 D2:5[ =:<6[ 96VD 8@E E96 A@E6?E:2= E@ 36 2 7@FC\ @C 7:G6\DE2C[ 2?5 ;FDE <:?5 @7 D66:?8 >JD6=7 :? 9:> 2?5 9:D 23:=:EJ[ ;FDE E96 H2J 96 42CC:65 9:>D6=7[ 2?5 D@ xV> DFA6C AC@F5[ DFA6C 92AAJ 7@C 9:>[ 2?5 96 56D6CG65 :E]”k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?my@9?D@? ?@E65 7C@> H96C6 !C6J62C @?46 H2D 2D 2 >:55=6 D49@@=6C 86EE:?8 9:D 7:CDE G2CD:EJ C6AD E@ H96C6 96 ?@H :D[ 367@C6 E96 DE2CE @7 9:D ;F?:@C J62C[ :D ?@E9:?8 D9@CE @7 DA64E24F=2C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m“p 3:8 8C@HE9[ >2?[” y@9?D@? D2:5] “(6 8@E G:56@D 7C@> E96? F?E:= ?@H[ 2?5 ;FDE E@ D66 9:> 8C@H FA 2?5 E@ 4@?E:?F6 E@ 8C@H[ >2?[ :EVD 2>2K:?8] xV> 92AAJ 7@C 9:> ;FDE E@ D66 D@>63@5J[ J@F <?@H E92E <:?5 @7 H2=<:?8 :? E96D6 D9@6D[ 36:?8 D:56\3J\D:56 H:E9 >6[ :EVD 2 8C62E 766=:?8[ 2?5 xV> AC@323=J >@C6 92AAJ E92? 96 :D]”k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mp=E9@F89 E9:D H:== 36 2 ?6H 6?562G@C 7@C E96 9:89=J E@FE65 A2DD6C[ 96 8@6D :?E@ :E H:E9 2 =:EE=6 72>:=:2C:EJ — 9:D 7@C>6C E@A E2C86E[ r656C:2? |@C82?] $:>:=2C E@ y@9?D@? 2?5 9:D C64CF:E:?8 ;@FC?6J[ H9:49 6?565 H:E9 9:D A=2J:?8 7@C pF3FC?[ |@C82? 92D 366? E9C@F89 E96 D2>6 AC@46DD] ~7 4@FCD6[ |@C82? A=2J65 2 =:EE=6 3:E @7 2 C64CF:E:?8 C@=6[ 3FE 6G6? 96 <?6H E9:D 564:D:@? H2D !C6J62C’D 2=@?6]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m“w6 5:5?VE >2<6 2D 3:8 @7 2? :>A24E 2D A6@A=6 E9@F89E 96 5:5[” !C6J62C D2:5 @7 |@C82?] “w6 24EF2==J H2?E65 >6 E@ 8@ D@>6H96C6 2?5 36 92AAJ[ 2?5 D@>6H96C6 xV> 92AAJ :D p=232>2[ D@ :E <:?5 @7 ;FDE H@C<65 @FE =:<6 E92E]”k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!C6J62C DE:== 92D EH@ J62CD @7 9:89 D49@@= 7@@E32== 367@C6 :E :D 2== D2:5 2?5 5@?6[ 3FE C6DE 2DDFC65[ :? 5F6 E:>6 96’== 36 4@??64E:?8 H:E9 r656C:2? 7@C 2 4@FA=6 >@C6 E@F495@H?D] (9:49 :D D@>6E9:?8 (:=542ED 72?D 92G6 8C@H? BF:E6 244FDE@>65 E@ 27E6C =2DE D62D@?]k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am