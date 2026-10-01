Featured City council approves strategic plan Gwen Bishop Gwen Bishop Multimedia Reporter Author email Oct 1, 2026 6 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Since Alexander City Mayor Mike Densmore was sworn into office last year, he has repeatedly said he and his staff were working on the city’s strategic plan.Monday night, the council passed the plan. × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAm%96 DEC2E68:4 A=2? :D 32D:42==J E96 24E:@? A=2? 369:?5 E96 4:EJ’D 4@>AC696?D:G6 A=2?] r@>>F?:EJ 56G6=@A>6?E 5:C64E@C $4@EE w2C5J D2:5 E96 4@>AC696?D:G6 A=2? :D >@C6 2DA:C2E:@?2=]k^AmkAm“%96D6 2C6 D@>6 @7 E96 E9:?8D H6 H2?E E@ 5@ :7 >@?6J H2D?VE 2? @AE:@?[” 96 D2:5] “%96 DEC2E68:4 A=2? :D >@C6 @7 2? 24EF2= C@25>2A 7@C 9@H H6 5@ E9@D6 E9:?8D] xE 4@?56?D6D E96 4@>AC696?D:G6 A=2? :?E@ D@>6 24E:@?23=6 :E6>D E92E E9:D 25>:?:DEC2E:@? 2?5 7@==@H:?8 25>:?:DEC2E:@?D 42? FD6]”k^AmkAmsFC:?8 E96 4:EJ 4@F?4:= >66E:?8[ EH@ >6>36CD @7 E96 A=2??:?8 E62> 82G6 E96 4@F?4:= 2 3C:67 @G6CG:6H @7 E96 DEC2E68:4 A=2?]k^AmkAm~?6 @7 E96 E9:?8D >6?E:@?65 H2D E92E 4@>A=6E:?8 E96 A=2?[ H9:49 DE2CE65 5FC:?8 E96 AC6G:@FD 25>:?:DEC2E:@?[ H2D >256 D:>A=6C 3642FD6 s6?D>@C6 5:5?’E D4C2A E96 6?E:C6 A=2? 2?5 DE2CE @G6C] %96 @?=J C6BF6DE E96 >2J@C >256 H2D E@ :?4=F56 9:D 6:89E A:==2CDi 65F42E:@?[ 9@FD:?8[ 8@@5 ;@3D[ C2:D:?8 72>:=:6D[ C64C62E:@?[ 962=E942C6[ G242E:@?D 2?5 BF2=:EJ @7 =:76]k^AmkAm%96 A=2??:?8 4@>>:EE66 E@@< E9:D :?7@C>2E:@? 2?5 H@G6 :E :?E@ E96 A=2? E92E H2D 25@AE65 |@?52J ?:89E]k^AmkAmw2C5J D2:5 E96 24E:@? A=2? 4@>6D 7C@> E96 255:E:@? @7 E96 6:89E A:==2CD]k^AmkAm“u@C 6I2>A=6[ 7C@> 2 A@AF=2E:@? DE2?5A@:?E[ H6 H2?E E@ 8C@H E96 A@AF=2E:@? E9C@F89 :>AC@G65 9@FD:?8 @AA@CEF?:E:6D[ 4C62E:?8 >@C6 2EE2:?23=6 9@FD:?8 @AE:@?D 2D H6== 2D 2? 6IA2?565 2>@F?E @7 9@FD:?8[” 96 D2:5] “%9@D6 H9@ 2C6 :? DE2CE6C 9@>6D[ @C >2J36 :? 7656C2= 9@FD:?8[ H9@ 2C6 =@@<:?8 E@ >@G6 FA … :E 4C62E6D 2 5@>:?@ 67764E @7 AC@8C6DD:@?]”k^AmkAmpD 72C 2D 8@@5 ;@3D 8@[ w2C5J D2:5 :E >2J C6BF:C6 E9:?<:?8 @FED:56 E96 3@I]k^AmkAm“pD H6 =@@< 7@CH2C5 E@ 2 C62= a`DE 46?EFCJ 64@?@>J[ 9@H 42? p=6I r:EJ A@D:E:@? :ED6=7 E@ 2EEC24E E96 EJA6 @7 E2=6?E ?646DD2CJ E@ 8C@H H:E9 E96 E:>6Dn” 96 D2:5] “s:G6CD:7J:?8 @FC ;@3 32D6 H:== 36 2 <6J 4@>A@?6?E E@ E92E] … xV5 =@G6 E@ D66 FD 2EEC24E D@>6 9:89 E649 ;@3 @AA@CEF?:E:6D]”k^AmkAmp?@E96C 2C62 E92E 3@E9 r6?EC2= p=232>2 r@>>F?:EJ r@==686 2?5 r@?8C6DD>2? |:<6 #@86CD 2C6 H@C<:?8 E@ 3C:?8 E@ E96 2C62 :D E96 5676?D6 :?5FDECJ]k^AmkAmw2C5J 2=D@ 24<?@H=65865 E96 DEC2E68:4 A=2? 42? 492?86]k^AmkAm“xEVD 2 H@C<:?8 5@4F>6?E[” 96 D2:5] “pD E96 4@>>F?:EJ D9:7ED[ @C E96 64@?@>J[ ?@E @?=J =@42==J 3FE @? 2 ?2E:@?2= =6G6=[ D9:7ED[ 9@H 5@ H6 :?4@CA@C2E6 E96 E9:?8D E92E H6VC6 ECJ:?8 E@ 5@ E@ EC2?D=2E6 E@ H92E E96 4FCC6?E C62=:EJ :Dn”k^AmkAmw2C5J D2:5 E96 A=2? :D 32D65 @? E96 4FCC6?E 64@?@>:4 C62=:EJ 2?5 H92E :D 2?E:4:A2E65[ 3FE :D 7=6I:3=6 5F6 E@ E9:?8D 492?8:?8 E92E H@F=5 36 @FE @7 E96 4:EJ’D 4@?EC@=]k^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Strategic Plan City Council Alexander City Community Development Comprehensive Plan Economic Growth Education Quality Of Life Gwen Bishop Multimedia Reporter Author email Follow Gwen Bishop Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Recommended for you Outlook e-Edition Alex City Outlook Alex City Outlook Most Popular Inclement weather causing football games to move Councilor Young denies BOE accusations Preplanned littering in New Site a nuisance Special education students to join football activities Council agrees to contract with attorney Local Weather Currently in Alexander City 77° Clear88° / 64° 8 PM 76° 9 PM 74° 10 PM 74° 11 PM 74° 12 AM 73° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.