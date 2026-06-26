Economic development in Alexander City is intertwined not only with other nearby municipalities and the county, but also the lake.
Over the years, the growth of the county and the lake has been a big part of the puzzle coming together to help provide jobs and revenue for Alexander City.
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