Home is where the heart is, and New Orleans Saints linebacker Anferee Jennings' heart is deeply intertwined with Tallapoosa County. So much so, he not only invested his time, but his money, in hosting his annual youth camp in the area.

Jennings, a former Dadeville and Alabama standout, was joined by other notable Tallapoosa County alumni along with some former, current and future Alabama football players to make up his all-star coaching staff.

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PHOTOS: New Orleans Saints' Anfernee Jennings hosts youth camp