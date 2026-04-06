There is always a certain vibe to area play. The stakes get higher, each play feels a little more monumental and above all else, there is a little chippiness to it all.

All of which was apparent in the Benjamin Russell softball team’s Class 6A Area 5 opener against Calera. However, none of which affected the Wildcats, snatching a 10-6 win over the Eagles and boasting a 1-0 start to area play.

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Samuel Higgs / TPI Benjamin Russell’ Zoya Menniefield eyes a ball; hit towards her direction against Calera on Tuesday. Benjamin Russell recorded six hits against the Eagles.