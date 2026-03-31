After almost a year, Alexander City’s salary study is complete.
City human resource director Kristen Joiner presented the Alexander City Council with the final numbers during the council meeting Monday night.
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