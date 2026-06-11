With a little more than a month under her belt as Coosa County Commission administrator, LaCresha Alexander received permission and funding from the commission Tuesday morning to hire an accountant to help reconcile three years of statements.

Alexander brought the issue forward during the commission’s work session, which was held immediately following its regular monthly meeting.

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Matthew Reams, right, was sworn in early after winning the Coosa County Commission District 4 seat. The seat has been open since the death of former commissioner Ronnie Joiner.