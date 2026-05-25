The Coosa County Commission will see a few new faces after Tuesday’s election.

In a surprise defeat, commission chairman Lamar Daugherty lost his reelection when newcomer Dillon Adams won the District 5 seat with 339 votes to Daugherty’s 199.

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Political newcomer Dillon Adams defeats Lamar Daugherty last week to become District 5’s representative on the Coosa County Commission.