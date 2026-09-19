After how last week went, the Central Coosa football team had a fire lit underneath them.

And to put it simply, the fire was not extinguished with the Cougars taking home a big 54-18 win over B.B. Comer in front of a homecoming crowd.

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File / TPI Central Coosa's Jacquez Parker (3) and the Cougars beat B.B. Comer on Friday.