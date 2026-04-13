It was an offensive game on Tuesday for the Central Coosa baseball team in their second area series of the season.

In total, 23 hits were racked up and 28 total runs were scored. However, it was the Horseshoe Bend baseball team that prevailed 19-9 through five innings of the game. The Cougars finished the day with 10 hits while the Generals piled up 10 of their own.

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Samuel Higgs / TPI Central Coosa’s CJ Franklin sprints towards home base in the first inning against Horseshoe Bend on Tuesday. He scored three runs against Horseshoe Bend.