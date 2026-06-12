Growing up, Misty Hunt knew she didn’t want to be a nurse.
Her older sister was a nurse, after all, and Hunt went to school to be a physical therapist.
kAmkDA2?mqFE D@>6H96C6 2=@?8 E96 H2J[ 2== E92E 492?865] k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m“x ;FDE 564:565 A9JD:42= E96C2AJ H2D?’E 8@:?8 E@ 36 7@C >6[ 2?5 E9:D :D H92E x ?66565 E@ 5@[” wF?E D2:5]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mu2DE 7@CH2C5 a` J62CD 2?5 wF?E :D ?@E @?=J 2 36=@G65 ?FCD6 2E #FDD6== |65:42=[ D96’D 2=D@ 366? 9@?@C65 2D E96 t>A=@J66 @7 E96 *62C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m“xE H2D 2? 9@?@C E@ 6G6? 36 ?@>:?2E65[” wF?E D2:5] “%@ <?@H E92E A6@A=6 G:6H65 >6 2D E92E[ 2D 2 ?@>:?66 7@C E92E A@D:E:@?[ H2D 9F>3=:?8[ 2?5 E96? W:E H2DX 6G6? >@C6 7@C 2? 9@?@C E@ 36 2H2C565 E92E C64@8?:E:@?]” k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mwF?E 92D 366? 2E E96 &pq |65:4:?6 \ #FDD6== |65:42= r2?46C r6?E6C 7@C E96 =2DE D:I J62CD[ 92G:?8 5@?6 96C AC:@C H@C< 2E #| @? E96 >65:42= DFC86CJ F?:E]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mpE E96 42?46C 46?E6C[ wF?E :D 2 496>@E96C2AJ ?FCD6[ 25>:?:DE6C:?8 EC62E>6?E 7@C 2== 42?46C A2E:6?ED]k^Am
kAm“(6 2=D@ D66 2 =@E @7 ?@?\42?46C A2E:6?ED[” wF?E D2:5] “(6 5@ 2 =@E @7 @E96C EJA6D @7 :?7FD:@?D 2?5 E9:?8D =:<6 E92E[ 3FE H6 25>:?:DE6C E96:C 496>@E96C2AJ @C 2?J EC62E>6?ED E92E E96J’C6 86EE:?8]Qk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mw6C H@C< H:E9 96C A2E:6?ED :D H6==\?@E:465 3J 96C 4@H@C<6CD[ H9:49 :D @?6 @7 E96 C62D@?D D96 H2D ?@>:?2E65 7@C t>A=@J66 @7 E96 *62C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m“$96’D DEC@?8[” 76==@H 496>@E96C2AJ ?FCD6 #2BF6= #@3:?D@? D2:5] “$96’D 366? E9C@F89 2 =@E[ 3FE x’G6 ;FDE H2E4965 96C 364@>6 E9:D 6I46==6?E ?FCD6] x >62?[ D96’D H@?56C7F=] $96 42C6D 23@FE 96C A2E:6?ED[ D96’D 4@>A2DD:@?2E6 H:E9 E96> 2?5 D96 >2<6D DFC6 E96:C ?665D 2C6 >6E]”k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mq642FD6 42?46C 42? 36 DF49 2 52F?E:?8 2?5 =@?8\E6C> 32EE=6[ #@3:?D@? 2?5 wF?E 3@E9 D2:5 E96J 86E :?4C65:3=J 4=@D6 H:E9 E96:C A2E:6?ED] p?5 :E’D 2 >6?E2= DECF88=6 E@ H2E49 E96> DF776C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m“(6 D66 D@>6 @7 @FC A2E:6?ED @?46 2 H66<[ D@>6 @7 E96> 6G6CJ EH@ H66<D[ D@>6 @7 E96> @?46 2 >@?E9[ 3FE H6 D66 E96> 7@C =@?8 A6C:@5D @7 E:>6[ 2?5 D@ H6 86E E@ <?@H E96>[” wF?E D2:5] “(6 86E E@ <?@H E96:C 72>:=:6D[ 2?5 E96J 86E E@ <?@H @FC 72>:=:6D] t249 E:>6 E96J 4@>6[ E96J’== 2D<[ ‘w@H H2D D@ 2?5 D@n’ ~C[ ‘s:5 J@FC 52F89E6C 86E 324< 7C@> 96C EC:A J6En’ $@ H6 86E G6CJ 4=@D6 E@ E96>]” k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mr2?46C 46?E6C 5:C64E@C v6@C86 |:C2?52 D2:5 wF?E 8@6D 23@G6 2?5 36J@?5 E96 42== @7 5FEJ 2?5 96’5 >2<6 96C E96 =625 ?FCD6 :7 D96’5 2446AE E96 A@D:E:@?[ 3FE :E’D 4FCC6?E=J @? 2 C@E2E:?8 32D:D]k^Am
kAm“$96’D G6CJ <?@H=658623=6 2?5 D96 :D E96 ?2EFC2= =6256Cj x ECJ E@ 86E 96C E@ 36 2? 24EF2= =6256C 3FE E92E’D 366? 2 C@E2E:?8 E9:?8[” |:C2?52 D2:5] “x’G6 2D<65 96C E@ E2<6 E92E @? E9@F89 3642FD6 D96 :D E96 ?2EFC2= A6CD@? E@ 5@ :E] $96’D 7:C>] $96’== 492==6?86 >6 2 =@E H:E9 2=H2JD 8@@5 =68:E:>2E6 :DDF6D[ 3FE D96’D 2=D@ 6G6?=J 32=2?465]” k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mwF?E’D 42C6 7@C A6@A=6 5@6D?’E DE@A :?D:56 E96 @77:46 E9@F89] w6C 2?5 96C 9FD32?5[ }:4<[ 2C6 E96 A2C6?ED @7 E9C66 3@JD 2?5 E96J’G6 2=D@ 7@DE6C65 49:=5C6? @G6C E96 J62CD]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m“(6’G6 366? 7@DE6C A2C6?ED 7@C 6:89E J62CD ?@H[” wF?E D2:5] “$@>6 2C6 =@?8\E6C>j D@>6 2C6 >@C6 D9@CE\E6C>] *@F ;FDE ?6G6C <?@H] (6’G6 925 D@>6 E92E ;FDE ?66565 D@>6H96C6 E@ DE2J @G6C?:89E[ 2?5 :E’D ;FDE D@>6E9:?8 x 2=H2JD H2?E65 E@ 5@] xE’D G6CJ ECJ:?8 2D H6==[ 3FE :E 567:?:E6=J 92D :ED C6H2C5D]”k^DA2?mk^Am