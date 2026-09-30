CREATIVITY ON DISPLAY: Annual magazine art exhibition returns

Another year means another annual night celebrating local art in Dadeville.

The Lake Martin Living Art and Photo Contest Reception was once again hosted at the Dadeville Performing Arts Center with more than 50 paintings, drawings and photography entries displayed throughout the room. A portion of the proceeds raised went right back to DPAC to support its mission to keep the arts alive in the local community. DPAC volunteer Jackie Wilburn said on the day of the contest reception, more than 100 kids came to the center to view all of the artwork. 