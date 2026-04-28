As a small part of giving back to the community, Legacy Group hosted a retired teachers breakfast to recognize the teachers who have served the community.

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Tallapoosa County Schools superintendent Casey Davis, left, speaks with a retired educator during a breakfast hosted by Legacy Group honoring retired teachers and school employees.

A few dozen retired teachers, school administrators and staff attended the breakfast and enjoyed a presentation by Tallapoosa County Schools superintendent Casey Davis. Before catching the retirees up on where the school system is currently, he shared some of his memories of the many sitting in the room.

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