Russell Lands and the entire Lake Martin community suffered a tragedy as Ben “Mr. Ben” Russell has died.

According to Russell Lands president David Sturdivant, Russell died in the early morning hours of Thursday, April 23.

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Lizi Arbogast / The Outlook Luanne Russell, center, and Ben Russell win the Lifetime Achievement Award at Thursday's Alexander City Chamber of Commerce annual dinner. They are presented the award by Carrie Webster, of Radney Funeral Home.

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