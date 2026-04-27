Russell Lands and the entire Lake Martin community suffered a tragedy as Ben “Mr. Ben” Russell has died.
According to Russell Lands president David Sturdivant, Russell died in the early morning hours of Thursday, April 23.
kAm“*@F 4@F=5 6I92FDE J@FC 25;64E:G6D W@? 9:>X[” p=6I2?56C r:EJ |2J@C |:<6 s6?D>@C6 D2:5 %9FCD52J] “t?EC6AC6?6FC:2=[ 86?:FD[ 4@>:42=[ A9:=@D@A9:42=[ DA:C:EF2= — J@F 4@F=5 6I92FDE J@FC 25;64E:G6D]” k^Am
kAmp =:76=@?8 C6D:56?E @7 p=6I2?56C r:EJ[ #FDD6== H2D 2 EC2?D7@C>2E:G6 =6256C H9@D6 566A =@G6 7@C {2<6 |2CE:? 2?5 E96 $E2E6 @7 p=232>2 D92A65 2 AC6>:6C 56G6=@A>6?E 2?5 C64C62E:@? 6?E6CAC:D6[ 7@DE6C65 8C@F?53C62<:?8 A9:=2?E9C@AJ[ 2?5 6?C:4965 E96 723C:4 @7 E96 4@>>F?:EJ]k^Am
kAmQq6?’D G:D:@? 2?5 A2DD:@? H6C6 E96 5C:G:?8 7@C46D 369:?5 6G6CJE9:?8 H6 5@ 2E #FDD6== {2?5D[Q $EFC5:G2?E D2:5 :? 2 AC6DD C6=62D6] Qw6 H2D >@C6 E92? 2 492:C>2?j 96 H2D 2 >6?E@C[ 2 4@>>F?:EJ 492>A:@?[ 2?5 2 ECF6 G:D:@?2CJ] (9:=6 H6 >@FC? 9:D =@DD[ H6 2C6 :?4C65:3=J AC@F5 E@ 46=63C2E6 9:D =:76 2?5 C6>2:? 4@>>:EE65 E@ 9@?@C:?8 9:D C6>2C<23=6 =6824J 3J 4@?E:?F:?8 E@ 3F:=5 FA@? E96 7@F?52E:@? 2?5 G2=F6D 96 6DE23=:D965 @G6C E96 =2DE 92=7\46?EFCJ]Qk^Am
kAmp7E6C 2EE6?5:?8 %96 &?:G6CD:EJ @7 p=232>2 2?5 |6C46C &?:G6CD:EJ[ #FDD6== 3682? 9:D 42C66C 2E #FDD6== r@CA@C2E:@?[ E96 E6IE:=6 8:2?E 7@F?565 3J 9:D 8C2?572E96C[ q6?;2>:? “|C] q6?” #FDD6==[ :? `h_a] w@H6G6C[ 9:D 6?5FC:?8 AC@76DD:@?2= =6824J H2D 7@C865 H96? 96 H2D ?2>65 AC6D:56?E @7 #FDD6== {2?5D[ x?4] :? `hf_] &?56C 9:D 8F:52?46[ 2 4@>A2?J @7 ;FDE `d 6>A=@J66D 7@4FD65 @? 423:? >2:?E6?2?46 2?5 E:>36C H2D EC2?D7@C>65 :?E@ 2 E9C:G:?8[ >F=E:\7246E65 6?E6CAC:D6 6>A=@J:?8 @G6C h__ A6@A=6]k^Am
kAmp4E:?8 2D 2 42C67F= DE6H2C5 @7 C@F89=J ad[___ 24C6D 2?5 ad_ >:=6D @7 D9@C6=:?6[ #FDD6== E9@F89E7F==J 56G6=@A65 @G6C 2 5@K6? AC6>:6C H2E6C7C@?E 4@>>F?:E:6D 2?5 6IA2?565 @A6C2E:@?D E@ :?4=F56 #FDD6== |2C:?6 — 4@?D:DE6?E=J C2?<65 8=@32==J 3J q@2E:?8 x?5FDECJ |282K:?6 — ?:?6 s@ :E q6DE\>6>36C 3F:=5:?8 DFAA=J DE@C6D 2?5 (:==@H !@:?E v@=7 U2>Aj r@F?ECJ r=F3]k^Am
kAm$:?46 E96 EFC? @7 E96 46?EFCJ[ 9:D G:D:@? 4F=>:?2E65 :? D@>6 @7 {2<6 |2CE:?VD >@DE :4@?:4 56DE:?2E:@?D] #FDD6== DA62C962565 E96 4C62E:@? @7 #FDD6== rC@DDC@25D[ 2 G:3C2?E E@H? 46?E6C E92E :D 9@>6 E@ r2E96C:?6’D |2C<6E[ $AC:?8w@FD6[ %96 $E23=6D 2?5 u2??J’D] |@DE C646?E=J[ 96 8F:565 E96 56G6=@A>6?E @7 %96 w6C:E286[ 2 `[d__\24C6 =FIFCJ C6D:56?E:2= 4@>>F?:EJ 2?49@C65 3J (:4<6C !@:?E v@=7 r=F3[ p=232>2’D 7:CDE 2?5 @?=J r@@C6 U2>Aj rC6?D92H\56D:8?65 AC:G2E6 8@=7 4@FCD6]k^Am
kAm#FDD6==VD 72>:=J :?DE:==65 :? 9:> 2 AC@7@F?5 =@G6 @7 E96 =2?5[ H9:49 96 56>@?DEC2E65 E9C@F89 A:@?66C:?8 6?G:C@?>6?E2= :?:E:2E:G6D] x? E96 `hf_D[ 96 4C62E65 E96 tr~} r@>A2?J[ :??@G2E:?8 2=E6C?2E:G6 H@@5 6?6C8J 3J C6A=24:?8 ad_ >:==:@? 82==@?D @7 7F6= @:= H:E9 H2DE6 H@@5] w:D A2DD:@? 7@C 9:DE@C:4 AC6D6CG2E:@? H2D 6BF2==J 6G:56?E :? A6CD@?2= AC@;64ED[ DF49 2D E96 C6DE@C2E:@? @7 2 8C:DE >:== A@H6C65 6?E:C6=J 3J 2 bd\7@@E H2E6C H966=]k^Am
kAmq6J@?5 9:D 3FD:?6DD 24F>6?[ q6? H:== 36 C6>6>36C65 2D @?6 @7 p=232>2VD >@DE 86?6C@FD A9:=2?E9C@A:DED] w:D 565:42E:@? E@ 8:G:?8 324< 492?865 E96 =2?5D42A6 @7 962=E942C6 2?5 72>:=J DFAA@CE :? E96 DE2E6] x? `hgh[ q6? 2?5 9:D H:76[ {F2??6[ 7@F?565 r9:=5C6?’D w2C3@C @? 2 ee\24C6 {2<6 |2CE:? 42>AFD E@ DEC6?8E96? 72>:=:6D @7 49C@?:42==J :== 49:=5C6?[ 6G6?EF2==J 6IA2?5:?8 E@ 7F?5 E96 r9:=5C6?’D w2C3@C u2>:=J r6?E6C 2E r9:=5C6?VD w@DA:E2= :? q:C>:?892>] k^Am
kAm“%96 #FDD6==D 4C62E65 2 A=246 H96C6 72>:=:6D ?2G:82E:?8 E96 492==6?86D @7 D6C:@FD :==?6DD 4@F=5 7:?5 C67F86[ C6DA:E6 2?5 C6D@FC46D 2?5 ECF=J[ 9@A6[” r9:=5C6?’D w2C3@C D2:5 :? 2 DE2E6>6?E] uC@> E96 D9@C6D @7 {2<6 |2CE:? E@ E96 255:E:@? @7 %96 w2C3@C u2>:=J r6?E6C 2E r9:=5C6?’D @7 p=232>2 :? a__`[ q6? 2?5 {F2??6’D G:D:@? 92D 2?5 4@?E:?F6D E@ E@F49 4@F?E=6DD =:G6D[ @776C:?8 D96=E6C 5FC:?8 D@>6 @7 =:76’D >@DE 5:77:4F=E >@>6?ED] q6?’D =6824J =:G6D @? :? 6G6CJ 49:=5 H9@ 7:?5D ;@J 2E 42>A[ 6G6CJ 72>:=J H9@ 7:?5D 4@>7@CE :? 4@>>F?:EJ[ 2?5 6G6CJ >@>6?E @7 C6D:=:6?46 7@DE6C65 H:E9:? @FC AC@8C2>D]k^Am
kAmu@==@H:?8 2 Sad >:==:@? 8:7E E@ E96 9@DA:E2=[ #FDD6==’D 72>:=JVD =6824J H2D 9@?@C65 :? a_`a H:E9 E96 565:42E:@? @7 E96 q6?;2>:? #FDD6== w@DA:E2= 7@C r9:=5C6?] x? a_a`[ q6? 2?5 {F2??6 >256 2 9:DE@C:4 Sad >:==:@? 5@?2E:@? E@ #FDD6== |65:42= :? p=6I2?56C r:EJ — E96 =2C86DE :? E96 9@DA:E2=VD 9:DE@CJ — 7F?5:?8 E96 #FDD6== {6824J !C@;64E E@ 492>A:@? 86C:2EC:4 42C6 2?5 3F:=5 2 565:42E65 :?56A6?56?E 2?5 2DD:DE65 =:G:?8 4@>>F?:EJ]k^Am
kAmp44@C5:?8 E@ 2 AC6DD C6=62D6[ #FDD6== {2?5D C6>2:?D 7:C>=J 4@>>:EE65 E@ 6I64FE:?8 E96 =@?8\E6C> G:D:@? q6? D@ 3C:==:2?E=J =2:5 @FE] w:D =6824J H:== 4@?E:?F6 E@ E9C:G6 :? E96 4@>>F?:E:6D 96 3F:=E[ E96 =2?5D 96 AC6D6CG65 2?5 E96 72>:=:6D 96 DFAA@CE65]k^Am