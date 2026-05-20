The much talked about cleaning up of condemned buildings in Alexander City is one step closer to becoming a reality.
In Monday night’s Alexander City City Council meeting, an ordinance was amended to be more concise about the condemnation and demolition process.
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