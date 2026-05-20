The much talked about cleaning up of condemned buildings in Alexander City is one step closer to becoming a reality.

In Monday night’s Alexander City City Council meeting, an ordinance was amended to be more concise about the condemnation and demolition process.

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Benjamin Russell High School principal Shannon Benefield recognized three seniors William Calhoun, left, Lindsey Solares and Anna Grace Lambert-Blinn at the Alexander City City Council Monday night.