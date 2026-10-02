Kim Dunn is the face of the Alexander City Chamber of Commerce.

Other faces have come and gone; CEOs and presidents have instilled their visions then moved on to other projects; new employees have been hired.

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File / TPI Alexander City Chamber of Commerce vice president of special events and sponsorships Kim Dunn is officially leaving her post after more than 18 years.

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