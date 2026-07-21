While Global Ties Alabama is primarily meant as a way for different countries to exchange ideas, it can mean a lot more.
Through the GTA program, representatives of nine southeastern Asian countries are on tour around the United States for a few weeks this month and one of the group’s stops was the Lake Martin area.
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