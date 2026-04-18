A Camp ASCCA family gave back to the place that has given so much to them. 

A Poore Girl Paints Needlepoint Design LLC owner and designer Amy Poore lives in Tuscaloosa, but said her daughter Lizzy has been attending Camp ASCCA for years. Through Chart for Charity, gives needlepoint designers the opportunity for money from selling their chart design to go to a charity of their choice. This is the third year Poore has donated her chart funds to the camp.