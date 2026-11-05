There’s more to attending FFA nationals than just farming.
Several Benjamin Russell High School FFA student officers attended the 99th annual National FFA Convention and Expo last month in Indiana and BRHS FFA president Dennis Gamble said he always takes more away than just from the tours.
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