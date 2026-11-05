There’s more to attending FFA nationals than just farming.

Several Benjamin Russell High School FFA student officers attended the 99th annual National FFA Convention and Expo last month in Indiana and BRHS FFA president Dennis Gamble said he always takes more away than just from the tours.

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Benjamin Russell High School FFA officers Jay Hill, left, Crimson Hall and Dennis Gamble set up for a career tech education program at William L. Radney Junior High School.