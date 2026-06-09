For Jim Pearson Elementary School’s Teacher of Year Ashley Wood, she was just born to teach.

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Jim Pearson Elementary School's Teacher of the Year Ashley Wood has always known she wanted to be a teacher.

“I’ve always known I wanted to be a teacher,” she said. “School was my favorite thing to play (when I was young). It was me, my dolls, my teddy bears.”