Featured From playing school to teaching school: JP’s Ashley Wood wins teacher honors Gwen Bishop Gwen Bishop Multimedia Reporter Author email Jun 9, 2026 17 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save For Jim Pearson Elementary School’s Teacher of Year Ashley Wood, she was just born to teach. Buy Now Jim Pearson Elementary School's Teacher of the Year Ashley Wood has always known she wanted to be a teacher. Submitted / TPI “I’ve always known I wanted to be a teacher,” she said. “School was my favorite thing to play (when I was young). It was me, my dolls, my teddy bears.” × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAm(@@5 =2F89D 2E 96C ?665 E@ 36 :? 4@?EC@=]k^AmkAm“x H2D 2? @?=J 49:=5[ x 925 E@ 36 :? 492C86[” D96 D2:5] “tG6CJ3@5J 925 E@ 5@ H92E x D2:5]”k^AmkAm(:E9 `` J62CD @7 E6249:?8 F?56C 96C 36=E[ (@@5 DA6?E 96C 7:CDE D:I J62CD E6249:?8 <:?56C82CE6? 2?5 E96 A2DE 7:G6 E6249:?8 D64@?5 8C256]k^AmkAm“t2C=J 49:=59@@5 65F42E:@? :D H96C6 :E DE@AD 7@C >6[” D96 D2:5]k^AmkAm(@@5 5:5 6IA6C:6?46 E6249:?8 D:IE9 8C256 DEF56?ED H9:=6 D96 H2D 4@>A=6E:?8 96C E6249:?8 568C66]k^AmkAm“x 42? E6249 @=56C 49:=5C6?[ x ;FDE 5@?’E H2?E E@[” D96 D2:5]k^AmkAm(@@5 ;FDE 6?;@JD E96 J@F?86C 49:=5C6?’D 6?6C8J >@C6]k^AmkAm“%96JVC6 6I4:E65 E@ =62C?[” D96 D2:5] “x7 E96J 86E E@ H96C6 E96J 5@?’E H2?E E@ 4@>6 E@ D49@@=[ E96J 2C6 62DJ E@ >@E:G2E6] %96C6’D ;FDE >28:4 :? E96:C 6J6D]”k^AmkAm(@@5 E62496D E96 J@F?8 49:=5C6? >2E9 2?5 HC:E:?8] $96 D2:5 E96 HC:E:?8 4=2DD 42? 36 :?E6C6DE:?8]k^AmkAm“x ;FDE =6E E96> 8@ H:E9 :E[” D96 D2:5] “%96:C DE@C:6D 42? 36 G6CJ :?E6C6DE:?8] %96 DE@C:6D 2C6 C62==J 8@@5 H96? x 92G6 2? 6IAC6DD:G6 49:=5]”k^AmkAm$96 2=D@ AC676CD E6249:?8 HC:E:?8 E@ E6249:?8 >2E9]k^AmkAm“x 5@ =:<6 E@ D66 E96:C 2\92 >@>6?E[” (@@5 D2:5] “(96? :E 4=:4<D 7@C E96> E96J 766= 6>A@H6C65]”k^AmkAm(9:=6 D96 5@6D?’E D66 96CD6=7 =62G:?8 E96 4=2DDC@@> 2?JE:>6 D@@?[ D96 D2:5 364@>:?8 2? :?DECF4E:@?2= 4@249 =2E6C @? :D 2 A@DD:3:=:EJ]k^AmkAm“x H:== 36 :? E96 4=2DDC@@> F?E:= E96J 7@C46 >6 @FE[” (@@5 D2:5 =2F89:?8]k^AmkAmpD E96 >@> @7 2? 24E:G6 e\J62C\@=5[ D96 D2:5 D96 EC:6D E@ H@C< :? C625:?8 2D >F49 2D D96 42?]k^AmkAm“x’G6 366? C625:?8 2 =@E[” (@@5 D2:5] “x 5@ 2 =@E @7 2F5:@ 3@@<D] x 42? AFD9 W>J 49:=5X @? E96 DH:?8 2?5 =:DE6?]”k^AmkAm~?6 @7 E96 A@DD:3=6 C62D@?D 96C 4@H@C<6CD ?@>:?2E65 96C 7@C %62496C @7 E96 *62C 4@F=5 36 96C A6CD@?2=:EJ]k^AmkAm“x <66A >J 4@H@C<6CD :? DE:E496D[” (@@5 D2:5] “%96 ;@3 86ED 92C5 2?5 J@F 92G6 E@ =2F89]”k^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Ashley Wood Teacher Of The Year Jim Pearson Elementary School Kindergarten Teaching Early Childhood Education Second Grade Gwen Bishop Multimedia Reporter Author email Follow Gwen Bishop Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Recommended for you Outlook e-Edition Alex City Outlook Alex City Outlook Most Popular BRHS graduate earns Yale degree Love’s coming to Alexander City COACH OF THE YEAR: Trey Fetner continues Reeltown’s dominance in first year Stephens names final Teacher of the Year The 2026 All-Outlook baseball team Local Weather Currently in Alexander City 71° 88° / 70° 4 AM 70° 5 AM 70° 6 AM 70° 7 AM 73° 8 AM 75° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.