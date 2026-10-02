Wetumpka High School was established in 1902.
Benjamin Russell High School came two decades later, establishing itself in 1922.
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