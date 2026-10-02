Wetumpka High School was established in 1902. 

Benjamin Russell High School came two decades later, establishing itself in 1922. 

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Samuel Higgs / TPI Benjamin Russell running back Josh Harriell (8) and the Wildcats look to bounce back with a homecoming matchup against Wetumpka. Benjamin Russell coach Kirk Johnson has not lost a region matchup in his coaching career.
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Cliff Williams / TPI Wetumpka’s Deon Floyd (11) and the Indians look to bounce back after a loss to Smiths Station last week. This is the first matchup between the Indians and Wildcats since 2023.