Last year, the matchup between Randolph County and Dadeville left the Tigers with a sour taste in their mouth.

Davis McKelvey had one of the better days of his high school career, tossing three touchdowns and running for another. Corde Jefferson finished with 181 all-purpose yards, catching one of the three touchdown passes. And as a whole, the Dadeville offense racked up 34 points scored.

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Samuel Higgs / TPI Dadeville's Justice Young (8) celebrates after a special team miscue by Saint James. The Tigers host Randolph County in the Class 2A Region 4 opener.
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Samuel Higgs / TPI Dadeville's Davis McKelvey (3) scored three rushing touchdowns last week in the Tigers 21-19 loss. McKelvey scored four touchdowns against Randolph County last year.