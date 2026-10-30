From 1962 through 1999, the Elmore County and Reeltown football teams always played against one another. But after that point, the matchup that spanned 37 years popped up sporadically. 

There was a home-and-home series in 2004-2005, and it popped back up in 2014-2015. But not at any level the matchup used to have. 

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Samuel Higgs / TPI Reeltown's Alijah Woods (16) ans the Rebels locked up the No. 1 seed in Region 4 with a win over Lanett last week. The Rebels have one final regualr season test against Elmore County before an eventual meatchup against J.U. Blacksher.
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Cliff Williams / TPI Elmore County High School’s Tyler Payton (14) has led the Panthers offense with 1,006 ruhsinbg yards and 17 rushings cores. His contribution will be huge against a Reeltown defense that allows 3.5 points per game.