It’s been seven years since Dadeville and Horseshoe Bend last shared the field against one another.

In 2019, Dadeville notched its 10th straight win of the series and now looks to make it 11 consecutive over the fellow Tallapoosa County rival.

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Samuel Higgs / TPI Dadeville running back Corde Jefferson (4) and the Tigers aim to bounce back after a close loss to Lanett. Currently, the Tigers sit in a tie with Ranburne for the No. 3 seed in Class 2A Region 4.
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Samuel Higgs / TPI Horseshoe Bend's Dale Smith (13) and the Generals drop to 0-7 on the season after suffering a loss to B.B. Comer last Friday. Horseshoe Bend will be making the trip to Dadeville for their first matchup since 2019.