Just like every team across the state, the Horseshoe Bend girls basketball team has some holes to fill. But where the Generals do differ is the sheer amount of chemistry this season's senior class has with one another. 

For the better part of their high school career, the Class of 2027 has shared the floor, and it makes a world of difference for coach Erica Meigs. 

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File / TPI Horseshoe Bend's Ashtyn Dark returns to the lineup for her senior year with the Generals. Horseshoe Bend is in a new area this year with Lanett, Randolph County and Ranburne.