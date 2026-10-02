This may be one of the better opportunities the Horseshoe Bend football team has for the rest of the season. 

The last outing was less than desirable, falling 35-7 to Class 2A Region 4 opponent Ranburne on homecoming night. But the week following, the Generals had the Friday off with a midseason bye week. 

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Samuel Higgs / TPI Horseshoe Bend linebacker Dale Smith (13) and the Generals drop to face off against Randolph County, following their bye week. Horseshoe Bend has not faced Randolph County since 2021.