Scott Hardy believes a community’s growth is limited by coordination and execution, not by big ideas.
Recently named community development director for the City of Alexander City, Hardy plans on using his former experience to help bring Alexander City’s big ideas to fruition.
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