From the get go, Horseshoe Bend’s offense was stifled in a Class 2A Region 4 game against Randolph County. 

The Generals had six offensive drives in the first half and all but two of them finished as a three-and-out. Through all those chances, they had only two first downs to show for it and eventually took a 41-7 loss at the hands of the Tigers.

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Lizi Arbogast / TPI Horseshoe Bend quarterback Drake Motley launches a pass against Randolph County.

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