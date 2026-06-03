Horseshoe Bend’s softball team has been on quite a run as of late. In 2023, former standout Reagan Taylor was named to the North-South All-Star softball team. Last year, in 2025, Lily Moss was also given the distinction of participating.

And now the streak continues in 2026, with rising senior Brynlee Alford seeing her name on the list.

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Samuel Higgs / TPI Horseshoe Bend’s Brynlee Alford was named to participate in the North-South All-Star Softball game. Alford is the third General to be named to the game in the last four years.