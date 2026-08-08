If you’ve driven through the Charles E. Bailey Sr. Sportplex any time recently, it’s hard not to notice what is going on. 

As confirmed in April, both the Pam Robinson softball field and Brooks-Jordan baseball field will be receiving quite an upgrade by the time the spring season rolls around. The total cost for the renovations came in at $3.624 million. 

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Samuel Higgs / TPI The grass has been stripped from the Brook-Jordan Baseball Field at the Charles E. Bailey Sr. Sportplex. Alex City Schools Superintendent Dr. Jose Reyes said the whole field will be turfed.
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Samuel Higgs / TPI Machinery is on the Pam Robinson Softball field after the grass was stripped from the field. In addition to turf, the home dugout will swap sides of the field.