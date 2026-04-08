Of the two current plans to move Alexander City forward, housing is mentioned in both as the issue falls in the top five of the city’s 2024 Comprehensive Plan.
One of the supporting plans to the comprehensive plan introduced by Alex City Mayor Mike Densmore to the city council a few weeks ago, discusses many of the housing issues and several solutions.
kAm%@ C6249 E9:D 8@2=[ E96 =@42= 8@G6C?>6?E H:== 92G6 E@ 7@4FD ?@E @?=J @? 9@FD:?8[ 3FE @? 65F42E:@?[ C2:D:?8 72>:=:6D[ 8@@5 ;@3D[ C64C62E:@?[ G242E:@?D[ 962=E9 42C6 2?5 BF2=:EJ @7 =:76] s6?D>@C6’D 4FCC6?E A=2? 4@G6CD 2== E96D6 2C62D]k^Am
kAm“xV> 42==:?8 E9:D D@?8 E@ D:?8[ 2?5 2 A=246 E@ D:?8 :E[ 3642FD6 6G6CJ3@5J ?665D E92E[” s6?D>@C6 D2:5] “*@F 42?VE >@G6 7@CH2C5 F?E:= J@F 86E E92E 5:C64E:@?]”k^Am
kAm%96 @G6C2== 8@2= :D D:>A=6]k^Am
kAm“%96C6 H2D 2 E:>6 H96? H6 H6C6 E96 46?E6C @7 6I46==6?46 :? t2DE p=232>2[” s6?D>@C6 D2:5] “(6 H2?E E@ C64=2:> E92E[ 2?5 H6 H2?E E@ 36 E96 A=246 7@C 9@A67F= =:G:?8 H:E9 ?@ 762C]”k^Am
kAm%96 4@>AC696?D:G6 DA6==D @FE E96 4:EJ’D =24< @7 5:G6CD:EJ H96? :E 4@>6D E@ 9@FD:?8 — >@DE @7 p=6I r:EJ :D D:?8=6\72>:=J 9@>6D] %96 4@>AC696?D:G6 42==D 7@C >@C6 >F=E:\72>:=J 3F:=5:?8D 2?5 >@C6 277@C523=6 9@FD:?8]k^Am
kAm(9:=6 ?@E 2 D@=FE:@?[ s6?D>@C6 36=:6G6D 3C:?8:?8 324< 2 D6?D6 @7 AC:56 E@ >2?J 4@>>F?:E:6D 2C@F?5 E96 4:EJ H:== 96=A AFD9 8C@HE9 7@CH2C5] w:D 4FCC6?E A=2? 255C6DD6D C6G:E2=:K2E:@?]k^Am
kAm“W~FC 8@2= :D E@ C6G:E2=:K6X d_ 6I:DE:?8 9@>6D 3J a_ag[” 96 D2:5] “}2>6 J@FC ?6:893@C9@@5] %92E 4@F=5 36 pG@?52=6 |:== ':==286[ E92E 4@F=5 36 5@H?E@H?[ E92E 4@F=5 36 $AC:?89:==[ E92E 4@F=5 36 u2:C=2?6[ @C p?? t5H2C5D]”k^Am
kAms6?D>@C6 D2:5 27E6C 9@>6@H?6CD 2C6 :56?E:7:65[ 8C2?ED 2?5 @E96C AC@8C2>D 4@F=5 36 FD65 E@ FA8C256 @C C6A2:C 9@>6D]k^Am
kAmq2D65 @? p=6I2?56C r:EJ’D >65:2? :?4@>6[ s6?D>@C6 D2:5 E96C6 2C6 D6G6C2= 2G6?F6D 46CE2:? 9@>6@H?6CD >2J 36 23=6 E@ FD6 E@ C6G:E2=:K6 2? @=56C 9@>6 :?4=F5:?8 7:?2?4:?8]k^Am
kAm“(6 E2=<65 23@FE 7:?2?4:?8 J6DE6C52J H:E9 7656C2= A6@A=6[ H96C6 E96C6 2C6 D@>6 =@?86C E92? FDF2= >@CE8286D 2G2:=23=6 2E =@H6C :?E6C6DE C2E6D[” 96 D2:5] k^Am
kAmp?@E96C 92C56C E9:?8 E96 4:EJ H:== 92G6 E@ 5@ :D 4@?56>? >@C6 AC@3=6>2E:4 9@FD6D]k^Am
kAm“(6 H2?E E@ 4@?56>? 2?5 C6>@G6 `_ DECF4EFC6D 3J a_af[” s6?D>@C6 D2:5] “%96C6 2C6 D@>6 E9:?8D E92E ?665 E@ 8@ 5@H?] |J G:D:@? :D ?@E ?646DD2C:=J E@ 8@ @FE 96C6 2?5 ;FDE 564:56 E92E @?6 5@6D?VE ?665 E@ 36 E96C6[ 2?5 ?@3@5JVD =:G:?8 E96C6]”k^Am
kAmw6 D2:5 2=E9@F89 E96 4:EJ 4@F=5 C6>@G6 >@C6 E92? `_ DECF4EFC6D :? 2 J62C[ s6?D>@C6 H2?ED E@ 5@ :E DEC2E68:42==J]k^Am
kAm“x7 WE96 9@FD6 :DX @? 2 4@C?6C 2?5 :E >:89E 92AA6? E@ 36 K@?65 2AAC@AC:2E6=J[ H@F=5?VE :E 36 ?:46 E@ E2<6 5@H? 2 5:=2A:52E65 3F:=5:?8 2?5 8@ 324< FA H:E9 2 3FD:?6DDn” 96 D2:5] “pE 2 >:?:>F>[ 2 ?:46 9@>6 E92E J@F <?@H @?6 4@F=5 C6?E[ D6== @C 3C@<6C[ 3FE H6VG6 8@E E@ 7:?5 E96 A6@A=6 H9@ H:== 96=A FD H:E9 E92E]”k^Am
kAmpD 72C 2D ?6H 4@?DECF4E:@?[ s6?D>@C6 D2:5 E96 4:EJ 92D 366? DA62<:?8 H:E9 5:776C6?E 56G6=@A6CD 23@FE 3@E9 >F=E:\72>:=J 5H6==:?8D 2?5 >@C6 277@C523=6 D:?8=6 72>:=J 9@>6D]k^Am
kAmw6 D2:5 D@>6 56G6=@A6CD >2J A@DD:3=J 36 23=6 E@ 3F:=5 D:?8=6 72>:=J 9@>6D :? E96 Sa__[___ E@ Sbad[___ C2?86]k^Am
kAm“%92E’D DE:== 9:89 7@C @FC A6@A=6[” s6?D>@C6 D2:5] “qFE :? E96 Sa__[___ C2?86[ :EVD DE:== >2?28623=6]”k^Am
kAm(9:=6 s6?D>@C6 2?5 @E96C 4:EJ =6256CD C62=:K6 E96C6 :D >@C6 H@C< E@ 36 5@?6 E92? ;FDE AC@G:5:?8 277@C523=6 9@FD:?8 E@ 4FCC6?E C6D:56?ED 2?5 92G6 @AE:@?D 7@C E9@D6 H:D9:?8 E@ >@G6 E@ p=6I2?56C r:EJ[ 96 D2:5 249:6G:?8 E96 4:EJ’D 8@2=D H@F=5 C6BF:C6 G:D:@?]k^Am
kAm“(6VC6 8@:?8 E@ 36 G:D:@? 5C:G6?[ 2?5 E92EVD E96 D@?8 H6VC6 8@:?8 E@ D:?8 2?5 H96C6 H6VC6 8@:?8 E@ D:?8 :E[” s6?D>@C6 D2:5] “(6VC6 8@:?8 E@ D:?8 :E :7 x 86E :?G:E65 E@ 8@ DA62< E@ 2 4:G:4 8C@FA[ 49FC49 8C@FA[ D49@@= 8C@FA] (6VC6 8@:?8 E@ E2=< 23@FE p=6I2?56C r:EJ 364@>:?8 E96 46?E6C @7 6I46==6?46 :? t2DE p=232>2] %96C6VD 2 E:>6 H6 6?;@J65 E92E[ 2?5 H6VG6 8@E E@ C63F:=5]”k^Am
kAmk6>mt5:E@C’D ?@E6i %9:D :D E96 =2DE @7 2 E9C66\A2CE D6C:6D 5:D4FDD:?8 |2J@C |:<6 s6?D>@C6’D A=2? E@ >2<6 p=6I2?56C r:EJ 2 46?E6C @7 6I46==6?46 282:?]k^6>mk^Am