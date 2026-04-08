Of the two current plans to move Alexander City forward, housing is mentioned in both as the issue falls in the top five of the city’s 2024 Comprehensive Plan.

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Alexander City Mayor Mike Densmore believes updating older neighborhoods will improve the overall look and feel of the city.

One of the supporting plans to the comprehensive plan introduced by Alex City Mayor Mike Densmore to the city council a few weeks ago, discusses many of the housing issues and several solutions.