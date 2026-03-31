In 32 years of home healthcare, becoming the ‘nautical nurse’ is Donna Purcell’s favorite experience. 

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Kenneth Boone / TPI Donna Purcell, right, takes a patients blood pressure.

While visiting upstate New York, Purcell saw mail delivered via boat and thought it would be great to deliver healthcare the same way. In 2011, after presenting her idea, Ivy Creek Home Health began sending Purcell out on a boat to complete her home health duties to patients on Lake Martin. 