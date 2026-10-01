Dadeville wanted to get back in the win column, and it wanted to make it pretty.

Maybe that is why Corde Jefferson ran for three touchdowns. Maybe that is why the Tigers’ football team put up a goose egg. And maybe, just maybe, that’s why Dadeville debuted its new uniforms on Senior Night.

dadeville-coosa 005.jpg
Buy Now

Samuel Higgs / TPI Dadeville running back Corde Jefferson (4) throws a stiff arm to a Coosa defender.
dadeville-coosa 018.jpg
Buy Now

Samuel Higgs / TPI Central Coosa receiver Jacquez Parker (1) reels in a pass while covered by three Dadeville defenders.