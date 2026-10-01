Dadeville wanted to get back in the win column, and it wanted to make it pretty.
Maybe that is why Corde Jefferson ran for three touchdowns. Maybe that is why the Tigers’ football team put up a goose egg. And maybe, just maybe, that’s why Dadeville debuted its new uniforms on Senior Night.
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