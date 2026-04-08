The COVID-19 pandemic changed a lot of things.
Remote and hybrid work are now more prevalent than ever, and 24-hour Walmarts are things of the past.
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