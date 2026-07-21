Alexander City Schools superintendent Dr. Jose Reyes Jr. can finally see the light at the end of the tunnel.
While students have been enjoying their summer vacation, Reyes and much of the year-round staff have been busy completing the final steps of the school consolidation.
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