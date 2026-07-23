Featured Kiwanis pick up trash, recognize 10U team Gwen Bishop Gwen Bishop Multimedia Reporter Author email Jul 23, 2026 3 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save The Alexander City Kiwanis Club had a lot on its plate during its regular weekly meeting Thursday, but something a little of the ordinary happened.The Kiwanis are well known for making donations to various youth organizations and charities that support children. This time, the group received a check instead of giving one away. × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmkDA2?m|2:? $EC66E p=6I2?56C r:EJ 6I64FE:G6 5:C64E@C |:496==6 (6DE H2D @? 92?5 E@ 2H2C5 E96> H:E9 S`[___]k^DA2?mk^Am kAmkDA2?m“(6 5@ 2 D64@?5 $2EFC52J[ 6G6CJ @E96C >@?E9 4@>>F?:EJ 4=62?FA 52J H:E9 AC:K6 >@?6J @7 S`[___ 7@C 7:CDE A=246[” (6DE D2:5] “%9:D >@?E9[ z:H2?:D D9@H65 FA H:E9 7@FC A6@A=6 2?5 A:4<65 FA @G6C a_ 328D @7 EC2D9[ D@>6 E:C6D 2?5 D@>6 @E96C =2C86 :E6>D[ 2?5 H6C6 23=6 E@ H:? 7:CDE A=246]”k^DA2?mk^Am Buy Now kAmkDA2?m$96 D2:5 E96C6 2C6 EH@ >@C6 4=62?FA $2EFC52JD D4965F=65 7@C E9:D J62C — @?6 :? $6AE6>36C 2?5 @?6 :D }@G6>36C]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m“(6’C6 92AAJ E@ 86E A6@A=6 @FE E96C6 2?5 96=A 4=62? FA E96 4@>>F?:EJ[” (6DE D2:5] “xE’D >@C6 23@FE 4=62?FA E92? :E :D … E96 >@?6J]”k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m%96 z:H2?:D’ G@=F?E66CD H@C<65 :? 5:776C6?E 2C62D :?4=F5:?8 E96 p=6I r:EJ q@2E #2>A[ 2 A@CE:@? @7 $2?56CD #@25[ 369:?5 |:== $BF2C6 $9@AA:?8 r6?E6C 2?5 2 A@CE:@? @7 #@3:?D@? #@25]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m(6DE 2=D@ C6A@CE65 E@ E96 8C@FA >2?J @7 E96 FA4@>:?8 |2:? $EC66E 24E:G:E:6D 2D H6== 2D 2? FA52E6 @? E96 u2C>6C’D |2C<6E]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m“%J=6C v2C5?6C[ E96 72C>6C’D >2C<6E >2?286C[ 92D C62==J 5@?6 2 8C62E ;@3 :>AC@G:?8 @FC 72C>6C’D >2C<6E[” D96 D2:5] “%9:D J62C H6’C6 2G6C28:?8 @G6C a_ WG6?5@CDX]”k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m(6DE D2:5 H96? E96 72== >2C<6E 368:?D[ E96 $64@?5 $2EFC52J r=62?FA 2?5 $64@?5 $2EFC52J s@H?E@H? $2=6D H:== 2== 36 96=5 2E E96 D2>6 E:>6]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mz:H2?:D >6>36C yFDE:? |@D6=6J[ H9@ :D 2=D@ 2 4@249 7@C E96 `_& D@7E32== E62>[ 3C@F89E 2 76H E62> >6>36CD H:E9 9:> E@ D9@H @77 E96:C 492>A:@?D9:A C:?8D]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m“(6 8@E @77 E@ <:?5 @7 2 D=@H DE2CE 2?5 E96? H6 H@? E96 D6>:7:?2= 82>6 2?5 E96 492>A:@?D9:A 82>6 h\_[” |@D6=6J D2:5] “%96 32ED 8@E 8@:?8] (6 A=2J65 8@@5 5676?D6] xE H2D 2 =@E @7 7F?]”k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m%96 `_& E62> H@? E96 H@C=5 D6C:6D 96=5 :? pE96?D]k^DA2?mk^AmkAmk^AmkAmk^AmkAmkDA2?mk6>mz2J=: (:==:2>D 4@?EC:3FE65 E@ E9:D 2CE:4=6]k^6>mk^DA2?mk^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Gwen Bishop Multimedia Reporter Author email Follow Gwen Bishop Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Recommended for you Outlook e-Edition Alex City Outlook Alex City Outlook Most Popular New Site youngster wins statewide pageant Small engine repair shop opens in Alex City ACPD, TSCO police reports from June 30 through July 13 Former BRHS standout inks deal with Nike County secures funding for upgrades on Moose Road Local Weather Currently in Alexander City 79° 90° / 73° 9 PM 79° 10 PM 78° 11 PM 77° 12 AM 78° 1 AM 78° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.