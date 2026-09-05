Labor Day weekend marks a unique transition in Alabama. Families are planning one last summer trip to the lake, beach or backyard, while football fans across the state are gearing up for the first big weekend of the season.
As summer winds down and football season kicks off, the Alabama Law Enforcement Agency is asking everyone to make safety part of their game plan.
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