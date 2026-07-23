No matter what capacity Larkin Radney was serving, it was for the people of Alexander City.
In 1972 he began his law career and throughout the years, even while representing the Alexander City Schools Board of Education and the City of Alexander City, it was for the residents.
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