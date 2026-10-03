Local fire departments have received their share of Federal Emergency Management Agency grant money.
Several local fire departments have received a portion of $72 million in grant money from FEMA to help with much needed equipment, including safety gear and vehicles.
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